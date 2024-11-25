Вакцина от рака появится в России в 2025 году
Скворцова: ФМБА начнут применять новую онковакцину для пациентов в 2025 году
В России почти завершён трёхлетний цикл исследований, направленных на разработку новых вакцин против онкологических заболеваний. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) планируют начать их применение для лечения пациентов уже в следующем году, сообщила глава агентства Вероника Скворцова.
«Мы закончили фактически трёхлетний цикл исследований по этой вакцине. Благодаря тому, что в этом году принят закон о применении персонализированных препаратов, мы уже со следующего года надеемся начать её применять у пациентов», — сказала Скворцова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Она подчеркнула, что в настоящее время ведутся исследования вакцин против различных форм рака, включая меланому, рак кожи и злокачественные опухоли головного мозга, такие как глиобластома.
Ранее глава государства заявил, что отечественная вакцина от рака может стать значительным достижением. Её дальнейшая разработка и пуск в общество будет настоящим прорывом. Напомним, в мае этого года стало известно, что ФМБА России занимаются разработкой онковакцин для лечения колоректального рака, меланомы и глиобластомы.
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