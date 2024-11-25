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25 ноября, 12:04

Скворцова анонсировала открытие центра реабилитации в Подмосковье

Скворцова: ФМБА откроет новый центр реабилитации в Московской области в январе

Вероника Скворцова. Фото © kremlin.ru

Вероника Скворцова. Фото © kremlin.ru

В Московской области по инициативе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) будет создан центр по протезированию и реабилитации. Об этом заявила руководитель ведомства Вероника Скворцова.

«Менее чем за полгода создали новый центр в Подмосковье – сочетанного протезирования и реабилитации, он открывается в январе 25-го года – и производство индивидуальных протезов, и комплексный центр реабилитации», — сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Она добавила, что в октябре 2023 года Минопромторг ФМБА и фонд «Защитники Отечества» запустили в пилотном режиме непрерывный цикл реабилитации и протезирование для раненых, потерявших конечности. Процедуры проводили возле постели пациента. Скворцова отметила повышение эффективности восстановления и сокращение периода ресоциализации.

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Владимир Озеров
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