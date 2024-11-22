В ДНР полевые хирурги спасли полуоторванную руку бойцу ВС РФ
В ДНР полевые врачи спасли руку солдата Армии России, которую почти целиком оторвало при артиллерийских ударах ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Ранение в руку у бойца СВО. Фото © Mash
Сообщается, что осколок пробил левое плечо бойца. Товарищи оказали ему первую медпомощь и доставили к врачам. Несмотря на тяжесть ранения, парень зашёл к хирургам на своих ногах. Они провели осмотр и решили спасать конечность, после чего пострадавшего направили в госпиталь. Его ожидает путь реабилитации.
Недавно боец Александр из Якутии, который сам себе ампутировал ногу, перенёс вторую ампутацию. Её пришлось провести, так как конечность начала гноиться. Боец просидел несколько дней в окопе с отрезанной ногой.
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