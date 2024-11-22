В ДНР полевые хирурги спасли полуоторванную руку бойцу ВС РФ

В ДНР полевые врачи спасли руку солдата Армии России, которую почти целиком оторвало при артиллерийских ударах ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Ранение в руку у бойца СВО. Фото © Mash

Сообщается, что осколок пробил левое плечо бойца. Товарищи оказали ему первую медпомощь и доставили к врачам. Несмотря на тяжесть ранения, парень зашёл к хирургам на своих ногах. Они провели осмотр и решили спасать конечность, после чего пострадавшего направили в госпиталь. Его ожидает путь реабилитации.