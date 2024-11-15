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15 ноября, 16:18

«Титановый» воин из Якутии, который сам себе отрезал ногу, перенёс вторую ампутацию

Бойцу СВО, который сам себе отрезал ногу, пришлось перенести вторую ампутацию

Боец Александр, который сам себе ампутировал ногу. Обложка © Telegram / Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV

Боец Александр, который сам себе ампутировал ногу. Обложка © Telegram / Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV

Боец Александр из Якутии, который сам себе отрезал ногу, перенёс вторую ампутацию. Её пришлось провести, так как нога начала гноиться, передаёт aif.ru.

«После ранения сначала загноилось всё, температура пошла. В окопе сам ампутировал ногу ниже колена. Где-то 10 дней я с ампутированной ногой там просидел. Потом в больнице ампутировали ещё выше, потому что загноилось всё», — сказал Александр.

Напомним, что бойцу Александру из Якутии пришлось отрезать себе гниющую ногу прямо в окопе. В бою он получил серьёзное осколочное ранение ноги, а медиков рядом не оказалось. Спустя несколько дней рана начала сильно гноится, кожа потеряла чувствительность. Сослуживцы отказались ампутировать ему ногу, так как боялись навредить. Тогда Александр сделал это сам.

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Полина Никифорова
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