«Титановый» воин из Якутии, который сам себе отрезал ногу, перенёс вторую ампутацию
Бойцу СВО, который сам себе отрезал ногу, пришлось перенести вторую ампутацию
Боец Александр, который сам себе ампутировал ногу. Обложка © Telegram / Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV
Боец Александр из Якутии, который сам себе отрезал ногу, перенёс вторую ампутацию. Её пришлось провести, так как нога начала гноиться, передаёт aif.ru.
«После ранения сначала загноилось всё, температура пошла. В окопе сам ампутировал ногу ниже колена. Где-то 10 дней я с ампутированной ногой там просидел. Потом в больнице ампутировали ещё выше, потому что загноилось всё», — сказал Александр.
Напомним, что бойцу Александру из Якутии пришлось отрезать себе гниющую ногу прямо в окопе. В бою он получил серьёзное осколочное ранение ноги, а медиков рядом не оказалось. Спустя несколько дней рана начала сильно гноится, кожа потеряла чувствительность. Сослуживцы отказались ампутировать ему ногу, так как боялись навредить. Тогда Александр сделал это сам.