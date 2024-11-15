«Титановый» воин из Якутии, который сам себе отрезал ногу, перенёс вторую ампутацию

Боец Александр из Якутии, который сам себе отрезал ногу, перенёс вторую ампутацию. Её пришлось провести, так как нога начала гноиться, передаёт aif.ru.

«После ранения сначала загноилось всё, температура пошла. В окопе сам ампутировал ногу ниже колена. Где-то 10 дней я с ампутированной ногой там просидел. Потом в больнице ампутировали ещё выше, потому что загноилось всё», — сказал Александр.