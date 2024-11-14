Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 08:13

«Титановый‎» якутский воин отрезал себе ногу прямо в окопе и пережил 17 дней осады

Боец ВС РФ из Якутии сам отрезал себе ногу и выжил спустя 17 дней в окопе

В России нашли настоящего героя родом из Якутии. 38-летний Александр из Горного района стал звездой из-за подвига на СВО. Солдат 17 дней провёл в окопе вместе с товарищами и сам отрезал себе ногу, чтобы ничего не загноилось после ранения.

Александр из Якутии сам отрезал себе ногу после серьёзного ранения. Видео © Telegram / Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV

К Александру в госпиталь приехали военкоры. Боец рассказал, что получил в бою серьёзное ранение ноги, но оказать медицинскую помощь ему никто не мог, потому что солдат находился в окопе с товарищами. Спустя несколько дней рана начала сильно гноится, а кожа потеряла чувствительность. Тогда якутянин обколол себя обезболивающим и начал самовольно резать конечность.

По словам Александра, сослуживцы отказались это делать из страха ему навредить, поэтому пришлось брать в руки нож самому, чтобы не умереть от заражения крови. Военкоры посоветовали брать пример с «‎титанового» воина, который пошёл на страшный риск ради победы Российской армии над врагом.

В Самаре участнику СВО Андрею Колпакову посмертно присвоили звание Героя России
В Самаре участнику СВО Андрею Колпакову посмертно присвоили звание Героя России

Ранее Life.ru рассказал об ещё одном героическом поступке военного Закарьи Алиева. 28-летний солдат отправился в зону СВО по своему желанию. Ему даже пришлось наврать матери и сказать, что будет работать охранником. Закарья три недели держал опорный пункт ВСУ без еды и воды, после того как его подразделение попало под плотный артиллерийский огонь. Единственное чем питался солдат — лук.

Обложка ©

Telegram / Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV

Наталья Афонина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Общество
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar