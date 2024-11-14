«Титановый‎» якутский воин отрезал себе ногу прямо в окопе и пережил 17 дней осады

В России нашли настоящего героя родом из Якутии. 38-летний Александр из Горного района стал звездой из-за подвига на СВО. Солдат 17 дней провёл в окопе вместе с товарищами и сам отрезал себе ногу, чтобы ничего не загноилось после ранения.

Александр из Якутии сам отрезал себе ногу после серьёзного ранения. Видео © Telegram / Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV

К Александру в госпиталь приехали военкоры. Боец рассказал, что получил в бою серьёзное ранение ноги, но оказать медицинскую помощь ему никто не мог, потому что солдат находился в окопе с товарищами. Спустя несколько дней рана начала сильно гноится, а кожа потеряла чувствительность. Тогда якутянин обколол себя обезболивающим и начал самовольно резать конечность.

По словам Александра, сослуживцы отказались это делать из страха ему навредить, поэтому пришлось брать в руки нож самому, чтобы не умереть от заражения крови. Военкоры посоветовали брать пример с «‎титанового» воина, который пошёл на страшный риск ради победы Российской армии над врагом.