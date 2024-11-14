Предок-шаман во сне подсказал «титановому‎» воину отрезать себе гниющую ногу, чтобы выжить

«Титановый‎» якутский воин рассказал, что отрезал себе гниющую ногу в окопе ножом и остался жив благодаря вещему сну с предком-шаманом. Старик посоветовал Александру избавиться от конечности, чтобы не умереть.

«У меня же родственники — это шаманы. Во сне старик приснился, он сказал: «Если ногу не отрежешь, ты не выживешь», — сообщил боец журналистам RT.

«Титановый» боец рассказал, что на позицию в Нью-Йорке (ДНР) заходил самым первым. Ранение он получил 1 июля, после чего нога стала гнить, а эвакуировать его смогли только 19 июля. Всё это время ему помогали сослуживцы. Они приносили раненому товарищу лекарство и готовили еду. Теперь Александру в больнице предстоит новая операция на ноге.