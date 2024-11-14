Предок-шаман во сне подсказал «титановому» воину отрезать себе гниющую ногу, чтобы выжить
Боец СВО из Якутии признался, что отрезал себе гниющую ногу из-за вещего сна
Александр. Обложка © Telegram / Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV
«Титановый» якутский воин рассказал, что отрезал себе гниющую ногу в окопе ножом и остался жив благодаря вещему сну с предком-шаманом. Старик посоветовал Александру избавиться от конечности, чтобы не умереть.
«У меня же родственники — это шаманы. Во сне старик приснился, он сказал: «Если ногу не отрежешь, ты не выживешь», — сообщил боец журналистам RT.
«Титановый» боец рассказал, что на позицию в Нью-Йорке (ДНР) заходил самым первым. Ранение он получил 1 июля, после чего нога стала гнить, а эвакуировать его смогли только 19 июля. Всё это время ему помогали сослуживцы. Они приносили раненому товарищу лекарство и готовили еду. Теперь Александру в больнице предстоит новая операция на ноге.
Напомним, в России нашли настоящего героя родом из Якутии: 38-летний Александр 17 дней провёл в окопе вместе с товарищами и сам отрезал себе ногу, чтобы ничего не загноилось после ранения. По словам солдата, сослуживцы отказались это делать из страха ему навредить, поэтому пришлось брать в руки нож самому, чтобы не умереть от заражения крови.