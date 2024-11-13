6 лет колонии получил ударивший себя топором боец, не желавший ехать на СВО

Российский военнослужащий контрактной основы Манучехр Бекназаров, находясь в зоне военных действий, нанёс самому себе удар обухом топора по голове, чтобы не ехать в зону спецоперации. Об этом заявили в Южном военном суде.

В результате удара у него появились рвано-ушибленная рана и несколько гематом, потребовалась помощь врачей. Также выяснилось, что Бекназаров с декабря по февраль прошлого года был на военной службе, цитирует сообщение суда Lenta.ru.