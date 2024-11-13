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13 ноября, 13:12

6 лет колонии получил ударивший себя топором боец, не желавший ехать на СВО

Российский военнослужащий контрактной основы Манучехр Бекназаров, находясь в зоне военных действий, нанёс самому себе удар обухом топора по голове, чтобы не ехать в зону спецоперации. Об этом заявили в Южном военном суде.

В результате удара у него появились рвано-ушибленная рана и несколько гематом, потребовалась помощь врачей. Также выяснилось, что Бекназаров с декабря по февраль прошлого года был на военной службе, цитирует сообщение суда Lenta.ru.

Защита обвиняемого пыталась смягчить приговор, сделав акцент на том, что у него есть двое детей, а также на его прошлом участии в специальной военной операции и полученной государственной награде. Суд эти аргументы не убедили: подсудимого приговорили к шести годам колонии общего режима.

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Ранее столичный суд приговорил педиатра Надежду Буянову к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Её признали виновной в оскорблении памяти бойца СВО перед его семилетним сыном. Пока шло следствие, она пыталась бежать из России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Юрий Лысенко
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