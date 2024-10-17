Насмехавшаяся над ребёнком бойца СВО врач задержана при попытке сбежать из страны

На российской границе была задержана педиатр Надежда Буянова, разыскиваемая за распространение ложной информации о Вооружённых силах РФ. При обыске у неё обнаружили крупную сумму денег и несколько средств связи.Судебные документы оказались в распоряжении РИА «Новости».

Согласно материалам следствия, обвиняемая нарушила ранее избранную меру пресечения и скрылась, из-за чего её объявили в розыск. Сообщается, что врач пыталась пересечь границу в сторону государства, где проживают её родственники. В ходе розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить её в местности, значительно удалённой от места её постоянного проживания.

Документы подтверждают, что задержание врача стало возможным благодаря оперативной работе сотрудников правоохранительных органов. На основании этих материалов ей предъявлено обвинение по статье 207.3 УК РФ, предусматривающей ответственность за публичное распространение ложной информации, связанной с политическими и идеологическими мотивами.