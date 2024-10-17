Насмехавшаяся над ребёнком бойца СВО врач задержана при попытке сбежать из страны
РИАН: Объявленная в розыск врач Буянова задержана с крупной суммой у границы РФ
На российской границе была задержана педиатр Надежда Буянова, разыскиваемая за распространение ложной информации о Вооружённых силах РФ. При обыске у неё обнаружили крупную сумму денег и несколько средств связи.Судебные документы оказались в распоряжении РИА «Новости».
Согласно материалам следствия, обвиняемая нарушила ранее избранную меру пресечения и скрылась, из-за чего её объявили в розыск. Сообщается, что врач пыталась пересечь границу в сторону государства, где проживают её родственники. В ходе розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить её в местности, значительно удалённой от места её постоянного проживания.
Документы подтверждают, что задержание врача стало возможным благодаря оперативной работе сотрудников правоохранительных органов. На основании этих материалов ей предъявлено обвинение по статье 207.3 УК РФ, предусматривающей ответственность за публичное распространение ложной информации, связанной с политическими и идеологическими мотивами.
Как сообщал Life.ru, дело против педиатра Буяновой возбудили по поручению Александра Бастрыкина зимой этого года. На приём к врачу пришла женщина с сыном погибшего участника бойца СВО. Когда Буянова услышала, что семилетний мальчик тоскует по папе, она начала над ним насмехаться. Смех она сопровождала комментариями о неправомерности проведения спецоперации. В суде педиатру стало не смешно и она заявила, что её оговорили. Позже в её отношении возбудили дело о фейках против ВС РФ.
Life.ru