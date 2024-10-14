Журналистку Янину Соколовскую объявили в международный розыск по делу о фейках

Украинская журналистка и автор многочисленных фейков о Вооружённых силах России Янина Соколовская была объявлена в международный розыск, сказано в судебных документах. Её ищут на территории стран – членов Интерпола с июля 2024 года.

«Соколовская Я. Л. скрывается от органов предварительного следствия, она объявлена 19 июля 2024 года в федеральный розыск, как скрывшаяся от следствия, после чего 29 июля 2024 года она объявлена в международный розыск», — цитирует протокол суда РИА «Новости».