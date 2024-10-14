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14 октября, 04:27

Журналистку Янину Соколовскую объявили в международный розыск по делу о фейках

Янина Соколовская. Обложка © Wikipedia / Владислав Золотарь

Янина Соколовская. Обложка © Wikipedia / Владислав Золотарь

Украинская журналистка и автор многочисленных фейков о Вооружённых силах России Янина Соколовская была объявлена в международный розыск, сказано в судебных документах. Её ищут на территории стран – членов Интерпола с июля 2024 года.

«Соколовская Я. Л. скрывается от органов предварительного следствия, она объявлена 19 июля 2024 года в федеральный розыск, как скрывшаяся от следствия, после чего 29 июля 2024 года она объявлена в международный розыск», — цитирует протокол суда РИА «Новости».

По данным служителей Фемиды, в настоящий момент журналистка проживает на территории Эстонии. Оставаясь на свободе, Соколовская может продолжить преступную деятельность, сказано в документах.

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Уголовное дело о публичном распространении недостоверной информации о действиях Российской Армии в рамках спецоперации на Украине возбудили в отношении Соколовской ещё в июле 2023 года. А 8 августа 2024-го журналистку заочно арестовали. На протяжении долгого времени она была частой гостьей общественно-политических шоу на российском ТВ, где часто угождала в громкие скандалы за клевету и ложь в эфире.

Илья Пушкарев
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