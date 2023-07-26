В московской квартире украинской журналистки Соколовской прошли обыски, причина — фейки об армии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о публичном распространении недостоверной информации о действиях Российской армии в отношении украинской журналистки и политолога Янины Соколовской. В её московской квартире уже прошли обыски.

"В период с марта по май 2022 года она публично распространила в открытом доступе для неограниченного круга лиц в телеграм-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооружённых сил РФ против мирного населения Украины", — говорится в сообщении ведомства.

Главный редактор издания "Известия на Украине" была частой гостьей общественно-политических шоу на российском ТВ, посвящённых преимущественно теме Украины и Донбасса. Коллеги с той стороны часто критиковали её за ложь, двуличие и притворство — якобы Соколовская только в эфире придерживается антироссийских взглядов.

Ранее общественник Бородин призвал проверить рэпера Лигалайза на дискредитацию ВС РФ. Причиной обращения стало его недавнее интервью журналисту Юрию Дудю*, где он осуждал действия России и оскорблял президента страны.