В московской квартире украинской журналистки Соколовской прошли обыски, причина — фейки об армии
СК возбудил дело против украинской журналистки Соколовской за фейки о ВС России
Главный редактор издания "Известия на Украине" Янина Соколовская. Обложка © Wikipedia
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о публичном распространении недостоверной информации о действиях Российской армии в отношении украинской журналистки и политолога Янины Соколовской. В её московской квартире уже прошли обыски.
"В период с марта по май 2022 года она публично распространила в открытом доступе для неограниченного круга лиц в телеграм-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооружённых сил РФ против мирного населения Украины", — говорится в сообщении ведомства.
Главный редактор издания "Известия на Украине" была частой гостьей общественно-политических шоу на российском ТВ, посвящённых преимущественно теме Украины и Донбасса. Коллеги с той стороны часто критиковали её за ложь, двуличие и притворство — якобы Соколовская только в эфире придерживается антироссийских взглядов.
Ранее общественник Бородин призвал проверить рэпера Лигалайза на дискредитацию ВС РФ. Причиной обращения стало его недавнее интервью журналисту Юрию Дудю*, где он осуждал действия России и оскорблял президента страны.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.