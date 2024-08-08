Украинскую журналистку Янину Соколовскую заочно арестовали за фейки о ВС РФ

Прокуратура Москвы сообщила о заочном заключении под стражу учредителя портала "Известия на Украине" Янины Соколовской. Журналистка обвиняется в распространении фейков о действиях Вооружённых сил РФ в ходе специальной военной операции.

"С учётом позиции прокуратуры украинской журналистке Янине Соколовской избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно", — гласит публикация надзорного органа.