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Регион
8 августа, 20:03

Украинскую журналистку Янину Соколовскую заочно арестовали за фейки о ВС РФ

Янина Соколовская. Обложка © Wikipedia / Владислав Золотарь

Янина Соколовская. Обложка © Wikipedia / Владислав Золотарь

Прокуратура Москвы сообщила о заочном заключении под стражу учредителя портала "Известия на Украине" Янины Соколовской. Журналистка обвиняется в распространении фейков о действиях Вооружённых сил РФ в ходе специальной военной операции.

"С учётом позиции прокуратуры украинской журналистке Янине Соколовской избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно", — гласит публикация надзорного органа.

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Уголовное дело по статье 207.3 УК РФ в отношении Соколовской возбудили ещё в июле прошлого года. В московской квартире частой гостьи российских общественно-политических шоу прошли обыски. Спустя год, 23 июля 2024-го, журналистку объявили в розыск.

Илья Пушкарев
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