Украинскую журналистку Янину Соколовскую заочно арестовали за фейки о ВС РФ
Янина Соколовская. Обложка © Wikipedia / Владислав Золотарь
Прокуратура Москвы сообщила о заочном заключении под стражу учредителя портала "Известия на Украине" Янины Соколовской. Журналистка обвиняется в распространении фейков о действиях Вооружённых сил РФ в ходе специальной военной операции.
"С учётом позиции прокуратуры украинской журналистке Янине Соколовской избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно", — гласит публикация надзорного органа.
Уголовное дело по статье 207.3 УК РФ в отношении Соколовской возбудили ещё в июле прошлого года. В московской квартире частой гостьи российских общественно-политических шоу прошли обыски. Спустя год, 23 июля 2024-го, журналистку объявили в розыск.