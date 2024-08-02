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1 августа, 23:50

Суд заочно арестовал россиянина Дубинина за госизмену

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал россиянина Дубинина за госизмену

В Москве за госизмену и содействие террористической деятельности заочно арестовали гражданина РФ Александра Дубинина. Как сообщили корреспонденты РИА "Новости" со ссылкой на представителей Лефортовского суда российской столицы, где рассматривалось дело в отношении обвиняемого, служители Фемиды удовлетворили соответствующее ходатайство следствия.

"Суд удовлетворил ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дубинина Александра Сергеевича на два месяца с момента пересечения им государственной границы РФ и передачи конвойной службе ФСИН России либо с момента задержания на территории РФ", — рассказал собеседник информагентства.

Согласно информации, обнародованной на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ "Государственная измена" и ст. 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности". Также там указано, что обвиняемый находится в международном розыске.

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Накануне, 1 августа, Life.ru писал, что Следственный комитет РФ просил Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовать троих россиян по делу о госизмене. Среди них были бывший адвокат Илья Новиков* и Александр Дубинин.

* Внесён в реестр физлиц-иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

Pixabay / succo

Алексей Соловьёв
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