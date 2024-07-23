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23 июля, 12:06

МВД России объявило в уголовный розыск украинскую журналистку Соколовскую

Янина Соколовская. Фото © Wikipedia

Янина Соколовская. Фото © Wikipedia

МВД России внесло в базу розыска украинскую журналистку и учредителя портала "Известия на Украине" Янину Соколовскую, её разыскивают по уголовной статье.

"Янина Лазаревна Соколовская, 07.06.1971. Разыскивается по статье УК", — сказано в базе розыска МВД РФ.

При этом конкретная статья, по которой разыскивается Соколовская, не указана.

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Почти ровно год назад СК РФ возбудил дело против украинской журналистки Янины Соколовской за фейки о российских Вооружённых силах. После этого в её московской квартире прошли обыски. Она неоднократно принимала участие в общественно-политических шоу на российском ТВ, где её постоянно критиковали из-за ярко выраженной антироссийской позиции.

Владимир Озеров
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