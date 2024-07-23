МВД России объявило в уголовный розыск украинскую журналистку Соколовскую

МВД России внесло в базу розыска украинскую журналистку и учредителя портала "Известия на Украине" Янину Соколовскую, её разыскивают по уголовной статье.

При этом конкретная статья, по которой разыскивается Соколовская, не указана.

Почти ровно год назад СК РФ возбудил дело против украинской журналистки Янины Соколовской за фейки о российских Вооружённых силах. После этого в её московской квартире прошли обыски. Она неоднократно принимала участие в общественно-политических шоу на российском ТВ, где её постоянно критиковали из-за ярко выраженной антироссийской позиции.