МВД РФ объявило в розыск журналистку-иноагента Светлану Прокопьеву*
Светлана Прокопьева*. Обложка © Wikipedia
Признанную виновной в оправдании терроризма журналистку Светлану Прокопьеву* объявили в розыск в РФ. Об этом стало известно из базы розыска МВД России.
"Прокопьева* Светлана Владимировна. 01.10.1979 г. р. разыскивается по статье УК РФ", — сказано в базе. Конкретная статья, по которой её разыскивают, неизвестна.
В феврале 2019 года Прокопьеву* обвинили по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма". Летом 2020-го ей назначили штраф за оправдание терроризма в размере 500 тысяч рублей. В сентябре 2023 года её также оштрафовали на 35 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ. С середины 2023 года она находится в списке иноагентов.
Ранее МВД России объявило в розыск по уголовной статье бывшего журналиста Би-би-си Андрея Захарова*. Согласно открытым данным, он покинул Россию и перебрался в Лондон.
* Внесён Минюстом РФ в список иноагентов