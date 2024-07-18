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18 июля, 12:49

МВД РФ объявило в розыск журналистку-иноагента Светлану Прокопьеву*

Светлана Прокопьева*. Обложка © Wikipedia

Светлана Прокопьева*. Обложка © Wikipedia

Признанную виновной в оправдании терроризма журналистку Светлану Прокопьеву* объявили в розыск в РФ. Об этом стало известно из базы розыска МВД России.

"Прокопьева* Светлана Владимировна. 01.10.1979 г. р. разыскивается по статье УК РФ", — сказано в базе. Конкретная статья, по которой её разыскивают, неизвестна.

В феврале 2019 года Прокопьеву* обвинили по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма". Летом 2020-го ей назначили штраф за оправдание терроризма в размере 500 тысяч рублей. В сентябре 2023 года её также оштрафовали на 35 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ. С середины 2023 года она находится в списке иноагентов.

В России объявили в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ
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Ранее МВД России объявило в розыск по уголовной статье бывшего журналиста Би-би-си Андрея Захарова*. Согласно открытым данным, он покинул Россию и перебрался в Лондон.

* Внесён Минюстом РФ в список иноагентов

Николай Рюмин
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