МВД РФ объявило в розыск журналистку-иноагента Светлану Прокопьеву*

В феврале 2019 года Прокопьеву* обвинили по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма". Летом 2020-го ей назначили штраф за оправдание терроризма в размере 500 тысяч рублей. В сентябре 2023 года её также оштрафовали на 35 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ. С середины 2023 года она находится в списке иноагентов.