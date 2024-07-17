В России объявили в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ
МВД объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ Фёдорова
МВД России объявило в розыск первого заместителя начальника штаба сухопутных войск ВСУ Игоря Фёдорова. Это следует из соответствующей базы ведомства.
"Фёдоров Игорь Васильевич, украинец, 08.06.1954 года рождения, разыскивается по статье УК", — говорится в карточке без указаний, по какой именно статье идёт розыск.
Ранее МВД России объявило в розыск бывшего акционера Приватбанка Геннадия Боголюбова. Бывшего бизнес-партнёра украинского олигарха Игоря Коломойского* разыскивают по уголовной статье.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
АГН "Москва" / Максим Мишин, пресс-служба мэра и Правительства Москвы