В России объявили в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ

МВД России объявило в розыск первого заместителя начальника штаба сухопутных войск ВСУ Игоря Фёдорова. Это следует из соответствующей базы ведомства.

"Фёдоров Игорь Васильевич, украинец, 08.06.1954 года рождения, разыскивается по статье УК", — говорится в карточке без указаний, по какой именно статье идёт розыск.