МВД РФ объявило в розыск экс-президента ФК "Металлист" Ярославского
Александр Ярославский. Обложка © Wikipedia / Walnoa
МВД России объявило в розыск бывшего президента футбольного клуба "Металлист" из Харькова, бизнесмена и экс-депутата Верховной рады Александра Ярославского. Об этом следует из соответствующей базы ведомства.
"Александр Владиленович Ярославский, 05.12.1959. Разыскивается по статье УК", — сказано в карточке без уточнения номера статьи.
Ранее МВД РФ объявило в розыск двух генералов ВСУ и бывшего замглавы так называемой АТО. Все они попали в соответствующую базу.