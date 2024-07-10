Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 19:53

МВД РФ объявило в розыск экс-президента ФК "Металлист" Ярославского

Александр Ярославский. Обложка © Wikipedia / Walnoa

Александр Ярославский. Обложка © Wikipedia / Walnoa

МВД России объявило в розыск бывшего президента футбольного клуба "Металлист" из Харькова, бизнесмена и экс-депутата Верховной рады Александра Ярославского. Об этом следует из соответствующей базы ведомства.

"Александр Владиленович Ярославский, 05.12.1959. Разыскивается по статье УК", — сказано в карточке без уточнения номера статьи.

МВД России объявило в розыск бизнес-партнёра Коломойского*
МВД России объявило в розыск бизнес-партнёра Коломойского*

Ранее МВД РФ объявило в розыск двух генералов ВСУ и бывшего замглавы так называемой АТО. Все они попали в соответствующую базу.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • МВД РФ
  • Украина
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров