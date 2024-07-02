МВД РФ объявило в розыск двух генералов ВСУ и бывшего замглавы АТО Лищинского

Министерство внутренних дел России объявило в розыск замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко, экс-командующего оперативным командованием "Запад" ВСУ генерала Игоря Довганя и бывшего заместителя руководителя так называемой антитеррористической операции Владислава Лищинского.

Все они попали в базу розыска МВД РФ. Однако статьи, по которым их хотят привлечь к ответственности, не разглашаются.