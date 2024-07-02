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2 июля, 08:52

МВД РФ объявило в розыск двух генералов ВСУ и бывшего замглавы АТО Лищинского

МВД РФ объявило в розыск замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ Нестеренко

Александр Нестеренко, Игорь Довгань, Владислав Лищинский. Обложка © suspilne.media, armedconflicts.com, dumskaya.net

Александр Нестеренко, Игорь Довгань, Владислав Лищинский. Обложка © suspilne.media, armedconflicts.com, dumskaya.net

Министерство внутренних дел России объявило в розыск замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко, экс-командующего оперативным командованием "Запад" ВСУ генерала Игоря Довганя и бывшего заместителя руководителя так называемой антитеррористической операции Владислава Лищинского.

Все они попали в базу розыска МВД РФ. Однако статьи, по которым их хотят привлечь к ответственности, не разглашаются.

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Ранее Life.ru рассказывал, что МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооружённых сил Украины Михаила Забродского. Он был командиром высокомобильных десантных войск ВСУ с 2015 по 2017 год, а до 2019 года командовал десантно-штурмовыми войсками.

Николай Рюмин
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