МВД РФ объявило в розыск экс-командующего десантными войсками ВСУ Забродского
Михаил Забродский. Обложка © ТАСС / Ukrinform via ZUMA Wire
Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) Михаила Забродского. Соответствующая информация следует из базы розыска ведомства.
"Забродский Михаил Витальевич. Разыскивается по статье УК", — указано в базе. При этом не уточняется, по какой именно статье ведётся розыск.
Забродский был командиром высокомобильных десантных войск ВСУ с 2015 по 2017 год. Затем был командующим десантно-штурмовыми войсками Украины с 2017 по 2019 год.
А ранее Life.ru писал, что МВД объявило в розыск бывшего замминистра обороны Украины Петра Мехеда и экс-замначальника Генштаба ВСУ Виктора Бокия. Их разыскивают по уголовным статьям, но каким именно, не уточняется.