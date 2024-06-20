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20 июня, 08:19

МВД РФ объявило в розыск экс-командующего десантными войсками ВСУ Забродского

Михаил Забродский. Обложка © ТАСС / Ukrinform via ZUMA Wire

Михаил Забродский. Обложка © ТАСС / Ukrinform via ZUMA Wire

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) Михаила Забродского. Соответствующая информация следует из базы розыска ведомства.

"Забродский Михаил Витальевич. Разыскивается по статье УК", — указано в базе. При этом не уточняется, по какой именно статье ведётся розыск.

Забродский был командиром высокомобильных десантных войск ВСУ с 2015 по 2017 год. Затем был командующим десантно-штурмовыми войсками Украины с 2017 по 2019 год.

МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко по уголовной статье
МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко по уголовной статье

А ранее Life.ru писал, что МВД объявило в розыск бывшего замминистра обороны Украины Петра Мехеда и экс-замначальника Генштаба ВСУ Виктора Бокия. Их разыскивают по уголовным статьям, но каким именно, не уточняется.

Дарья Нарыкова
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