МВД РФ объявило в розыск экс-командующего десантными войсками ВСУ Забродского

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) Михаила Забродского. Соответствующая информация следует из базы розыска ведомства.

"Забродский Михаил Витальевич. Разыскивается по статье УК", — указано в базе. При этом не уточняется, по какой именно статье ведётся розыск.

Забродский был командиром высокомобильных десантных войск ВСУ с 2015 по 2017 год. Затем был командующим десантно-штурмовыми войсками Украины с 2017 по 2019 год.