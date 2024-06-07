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7 июня, 19:17

МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко по уголовной статье

Глава украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко. Обложка © flickr / Minny Robot

Глава украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко. Обложка © flickr / Minny Robot

Глава украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко объявлена Министерством внутренних дел (МВД) РФ в уголовный розыск. Соответствующая информация следует из базы розыска МВД России.

Глава украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко объявлена Министерством внутренних дел (МВД) РФ в уголовный розыск. Фото © МВД РФ

Глава украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко объявлена Министерством внутренних дел (МВД) РФ в уголовный розыск. Фото © МВД РФ

"Тимошенко Юлия Владимировна. Разыскивается по статье УК", — указано в базе.

МВД объявило в розыск трансгендера из ВСУ Сару Эштон-Чирилло
МВД объявило в розыск трансгендера из ВСУ Сару Эштон-Чирилло

Ранее МВД России объявило в розыск замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины бригадного генерала Владимира Горбатюка и экс-командующего силами логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского. Они разыскиваются по статье УК РФ.

Оксана Попова
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