Глава украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко объявлена Министерством внутренних дел (МВД) РФ в уголовный розыск. Соответствующая информация следует из базы розыска МВД России.

Глава украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко объявлена Министерством внутренних дел (МВД) РФ в уголовный розыск. Фото © МВД РФ

"Тимошенко Юлия Владимировна. Разыскивается по статье УК", — указано в базе.

МВД объявило в розыск трансгендера из ВСУ Сару Эштон-Чирилло

МВД объявило в розыск трансгендера из ВСУ Сару Эштон-Чирилло

Ранее МВД России объявило в розыск замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины бригадного генерала Владимира Горбатюка и экс-командующего силами логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского. Они разыскиваются по статье УК РФ.