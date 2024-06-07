МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко по уголовной статье
Глава украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко. Обложка © flickr / Minny Robot
Глава украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко объявлена Министерством внутренних дел (МВД) РФ в уголовный розыск. Соответствующая информация следует из базы розыска МВД России.
Глава украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко объявлена Министерством внутренних дел (МВД) РФ в уголовный розыск. Фото © МВД РФ
"Тимошенко Юлия Владимировна. Разыскивается по статье УК", — указано в базе.