МВД России объявило в розыск двух украинских генералов

МВД России объявило в розыск замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины бригадного генерала Владимира Горбатюка и экс-командующего силами логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского. Информация об этом следует из базы розыска Министерства внутренних дел РФ.

"Горбатюк Владимир Дмитриевич. 19.02.1982. Разыскивается по статье УК", — сказано в базе.

Статья при этом не уточняется. Аналогичная карточка имеется и на Вишневского.