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Регион
26 мая, 21:49

МВД России объявило в розыск двух украинских генералов

МВД РФ разыскивает замглавы Генштаба ВСУ и экс-командующего силами логистики

МВД России объявило в розыск замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины бригадного генерала Владимира Горбатюка и экс-командующего силами логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского. Информация об этом следует из базы розыска Министерства внутренних дел РФ.

"Горбатюк Владимир Дмитриевич. 19.02.1982. Разыскивается по статье УК", — сказано в базе.

Статья при этом не уточняется. Аналогичная карточка имеется и на Вишневского.

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Ранее в России повторно объявили в розыск двух украинских генералов. Речь идёт о новом командующем оперативно-тактической группировкой ВСУ "Харьков" генерале Михаиле Драпатом и бывшем командующем группировкой ВСУ "Север" генерал-майоре Викторе Николюке.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Никита Никонов
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