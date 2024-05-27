МВД России объявило в розыск двух украинских генералов
МВД РФ разыскивает замглавы Генштаба ВСУ и экс-командующего силами логистики
МВД России объявило в розыск замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины бригадного генерала Владимира Горбатюка и экс-командующего силами логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского. Информация об этом следует из базы розыска Министерства внутренних дел РФ.
"Горбатюк Владимир Дмитриевич. 19.02.1982. Разыскивается по статье УК", — сказано в базе.
Статья при этом не уточняется. Аналогичная карточка имеется и на Вишневского.
Ранее в России повторно объявили в розыск двух украинских генералов. Речь идёт о новом командующем оперативно-тактической группировкой ВСУ "Харьков" генерале Михаиле Драпатом и бывшем командующем группировкой ВСУ "Север" генерал-майоре Викторе Николюке.
Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55