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19 мая, 03:13

Замглавы офиса Зеленского Машовец объявлен в розыск в России

Роман Машовец. Обложка © President.gov.ua

Роман Машовец. Обложка © President.gov.ua

МВД России объявило в розыск заместителя главы офиса Владимира Зеленского Романа Машовца. Ветерана военной разведки ВСУ ищут по уголовной статье, сказано в базе министерства.

"Машовец Роман Васильевич. Разыскивается по статье УК РФ", — говорится в электронной картотеке без уточнения номера статьи.

В России объявлены в розыск экс-глава полиции и бывший глава МИД Эстонии
В России объявлены в розыск экс-глава полиции и бывший глава МИД Эстонии

Напомним, что недавно МВД также объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко. Кроме того, силовики инициировали повторные поиски командующего оперативно-тактической группировкой ВСУ "Харьков" Михаила Драпатого и экс-командующего группировкой ВСУ "Север" Виктора Николюка.

Илья Пушкарев
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