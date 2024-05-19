Замглавы офиса Зеленского Машовец объявлен в розыск в России
Роман Машовец. Обложка © President.gov.ua
МВД России объявило в розыск заместителя главы офиса Владимира Зеленского Романа Машовца. Ветерана военной разведки ВСУ ищут по уголовной статье, сказано в базе министерства.
"Машовец Роман Васильевич. Разыскивается по статье УК РФ", — говорится в электронной картотеке без уточнения номера статьи.
Напомним, что недавно МВД также объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко. Кроме того, силовики инициировали повторные поиски командующего оперативно-тактической группировкой ВСУ "Харьков" Михаила Драпатого и экс-командующего группировкой ВСУ "Север" Виктора Николюка.