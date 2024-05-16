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16 мая, 00:10

В России объявлены в розыск экс-глава полиции и бывший глава МИД Эстонии

В России объявлены в розыск экс-начальник полиции Эстонии Эльмар Вахер и бывший эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсал, в отношении которых возбуждены уголовные дела об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. Информация об этом появилась в базе розыска МВД РФ.

"Вахер Эльмар, 01.05.1975. Разыскивается по статье УК. Рейнсалу Урмас, 22.06.1975. Разыскивается по статье УК", — гласят записи в базе ведомства.

Кроме того, разыскиваются граждане Литвы: мэр и вице-мэр Паланги Шарунас Вайткус и Саулюс Симе, мэр и вице-мэр Паневежиса Ритис Миколас Рачкаускас и Лорета Масилюнене. В списках и депутат Сейма Латвии Янис Витенбергс. Мэры польских городов Мальборк и Бжег Марек Хажевский и Ежи Врембяк тоже в розыске.

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В России повторно объявили в розыск двух украинских генералов

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко. По данным следствия, он отвечал за подготовку боевиков ВСУ, обстреливавших населённые пункты ДНР и ЛНР, что привело к гибели более чем 330 человек, в том числе 12 детей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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