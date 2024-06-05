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Регион
5 июня, 09:44

МВД объявило в розыск трансгендера из ВСУ Сару Эштон-Чирилло

Сара Эштон-Чирилло*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sarahashtonlv

Сара Эштон-Чирилло*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sarahashtonlv

Бывший спикер сил территориальной обороны ВСУ, американский журналист Сара Эштон-Чирилло* объявлена МВД России в розыск по уголовной статье. Карточка с её данными появилась в электронной базе ведомства. По какой именно статье ведётся розыск, в открытой информации не указано.

"Эштон-Чирилло Сара 09.07.1977. Разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.

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Напомним, Сара Эштон-Чирилло была назначена спикером ВСУ для западной аудитории. Она взяла на вооружение риторику нацистских пропагандистов, назвав русских нелюдями. В опубликованных ею видео звучали угрозы в адрес журналистов и официальных лиц РФ. Однако в сентябре 2023 года Эштон-Чирилло отстранили от должности.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов, является представителем экстремистской организации ЛГБТ.

Марина Калегина
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