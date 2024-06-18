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18 июня, 10:13

МВД России объявило в розыск экс-замглав украинских Минобороны и Генштаба

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда и экс-замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Виктора Бокия. Обоим заочно предъявлены обвинения за военные преступления в Донбассе, следует из базы розыска МВД.

"Мехед Пётр Николаевич. Разыскивается по статье УК", — указано в базе. При этом не уточняется, по какой именно статье ведётся розыск.

Бывшего замначальника Генштаба ВСУ также разыскивают по уголовной статье. Других подробностей не приводится.

СК предъявил обвинение двум бывшим высокопоставленным украинским офицерам за обстрелы Донбасса
СК предъявил обвинение двум бывшим высокопоставленным украинским офицерам за обстрелы Донбасса

Напомним, в мае СК предъявил заочное обвинение Мехеду и Бокию. Известно, что они руководили так называемой антитеррористической операцией (АТО) в Донбассе. В результате их преступлений ранены и погибли 165 человек, также были разрушены или повреждены более 87 объектов инфраструктуры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Дарья Нарыкова
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