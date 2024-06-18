МВД России объявило в розыск экс-замглав украинских Минобороны и Генштаба
Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда и экс-замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Виктора Бокия. Обоим заочно предъявлены обвинения за военные преступления в Донбассе, следует из базы розыска МВД.
"Мехед Пётр Николаевич. Разыскивается по статье УК", — указано в базе. При этом не уточняется, по какой именно статье ведётся розыск.
Бывшего замначальника Генштаба ВСУ также разыскивают по уголовной статье. Других подробностей не приводится.
Напомним, в мае СК предъявил заочное обвинение Мехеду и Бокию. Известно, что они руководили так называемой антитеррористической операцией (АТО) в Донбассе. В результате их преступлений ранены и погибли 165 человек, также были разрушены или повреждены более 87 объектов инфраструктуры.
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