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Регион
2 июня, 10:49

СК предъявил обвинение двум бывшим высокопоставленным украинским офицерам за обстрелы Донбасса

СК предъявил заочное обвинение бывшему командующему ВМС Украины Гайдуку

Сергей Гайдук и Владимир Кондратюк. Обложка © wikipedia, © kvoku.org

Сергей Гайдук и Владимир Кондратюк. Обложка © wikipedia, © kvoku.org

Следственный комитет России предъявил обвинение экс-командующему Военно-морскими силами ВСУ Сергею Гайдуку и бывшему первому замглавы Нацгвардии Украины Владимиру Кондратюку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Под их руководством в периоды их нахождения в должностях совершались обстрелы Донбасса", — указывается в сообщении.

В результате погибло и пострадало 166 человек, более 60 гражданских объектов были уничтожены. Следствие работает над их розыском и арестом. В СК также отметили, что в суд направлено 296 уголовных дел в отношении 458 военнослужащих ВСУ. По результатам их рассмотрения вынесено 250 приговоров, 32 подсудимым назначены пожизненные сроки лишения свободы.

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Ранее МВД России объявило в розыск другого бывшего командующего Военно-морскими силами Украины — Игоря Воронченко. Судя по карточке на сайте ведомства, он стал фигурантом уголовного дела, однако конкретная статья не называется.

Матвей Константинов
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