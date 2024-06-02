СК предъявил обвинение двум бывшим высокопоставленным украинским офицерам за обстрелы Донбасса

Следственный комитет России предъявил обвинение экс-командующему Военно-морскими силами ВСУ Сергею Гайдуку и бывшему первому замглавы Нацгвардии Украины Владимиру Кондратюку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Под их руководством в периоды их нахождения в должностях совершались обстрелы Донбасса", — указывается в сообщении.

В результате погибло и пострадало 166 человек, более 60 гражданских объектов были уничтожены. Следствие работает над их розыском и арестом. В СК также отметили, что в суд направлено 296 уголовных дел в отношении 458 военнослужащих ВСУ. По результатам их рассмотрения вынесено 250 приговоров, 32 подсудимым назначены пожизненные сроки лишения свободы.