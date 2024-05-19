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18 мая, 21:29

Бастрыкин поручил оценить обвинения Киева в сторону глав ФСБ и Росгвардии

В СК РФ дадут правовую оценку обвинениям Киева в сторону глав ФСБ и Росгвардии

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Обложка © Kremlin.ru

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Обложка © Kremlin.ru

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился дать правовую оценку заочному предъявлению обвинений со стороны украинского Государственного бюро расследований в адрес главы ФСБ России Александра Бортникова, руководителя Росгвардии Виктора Золотова, а также 18 российских офицеров, занимающих высокие посты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Глава СК России поручил дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования высокопоставленных российских чиновников. Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела установит конкретных должностных лиц, принявших незаконные решения о привлечении граждан РФ к ответственности", — пояснили в ведомстве.

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Ранее Life.ru писал, что МВД России повторно объявило в розыск назначенного командующим оперативно-тактической группировкой ВСУ "Харьков" генерала Михаила Драпатого и бывшего командующего группировкой ВСУ "Север" генерал-майора Виктора Николюка.

Анатолий Симоненко
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