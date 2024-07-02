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2 июля, 07:43

В РФ заочно арестованы экс-премьер Украины Гройсман и экс-глава МИД Климкин

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман и экс-глава МИД Павел Климкин. Обложка © Wikipedia / Kmu.gov.ua / Mohammad Hassanzadeh

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман и экс-глава МИД Павел Климкин. Обложка © Wikipedia / Kmu.gov.ua / Mohammad Hassanzadeh

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, экс-главу МИД Павла Климкина и бывшего министра финансов Александра Шлапака. Они обвиняются в применении запрещённых средств и методов ведения войны и объявлены в международный розыск.

"Постановлениями Басманного районного суда города Москвы Гройсману Владимиру Борисовичу и Климкину Павлу Анатольевичу, каждому, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", — говорится в сообщении суда.

Этот срок будет отсчитываться с момента их экстрадиции на территорию РФ либо с момента их задержания на территории России.

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А накануне российский суд вынес приговор украинскому журналисту Дмитрию Гордону* за призывы к терроризму и распространение фейков о ВС РФ. Он получил 14 лет лишения свободы, приговор вступит в силу после задержания Гордона* на территории РФ или экстрадиции в РФ.

* Включён в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов.

Александра Вишнякова
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