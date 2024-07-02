В РФ заочно арестованы экс-премьер Украины Гройсман и экс-глава МИД Климкин
Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман и экс-глава МИД Павел Климкин. Обложка © Wikipedia / Kmu.gov.ua / Mohammad Hassanzadeh
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, экс-главу МИД Павла Климкина и бывшего министра финансов Александра Шлапака. Они обвиняются в применении запрещённых средств и методов ведения войны и объявлены в международный розыск.
"Постановлениями Басманного районного суда города Москвы Гройсману Владимиру Борисовичу и Климкину Павлу Анатольевичу, каждому, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", — говорится в сообщении суда.
Этот срок будет отсчитываться с момента их экстрадиции на территорию РФ либо с момента их задержания на территории России.
А накануне российский суд вынес приговор украинскому журналисту Дмитрию Гордону* за призывы к терроризму и распространение фейков о ВС РФ. Он получил 14 лет лишения свободы, приговор вступит в силу после задержания Гордона* на территории РФ или экстрадиции в РФ.
* Включён в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов.