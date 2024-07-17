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17 июля, 10:52

Сбежавший в Лондон журналист-расследователь Захаров* попал в базу розыска МВД

МВД объявило в розыск журналиста Захарова* по статье УК

Журналист Андрей Захаров*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/skazal_on

Журналист Андрей Захаров*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/skazal_on

МВД России объявило в розыск по уголовной статье журналиста-расследователя Андрея Захарова*, который ранее являлся сотрудником русской службы "Би-би-си". Об этом свидетельствуют данные из базы ведомства.

"Андрей Вячеславович Захаров*, 27.07.1983. Разыскивается по статье УК", — сказано в базе розыска.

Согласно открытым данным, Захаров покинул Россию и перебрался в Лондон. При этом не уточняется, по какой именно статье разыскивается журналист.

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Ранее МВД России объявило в розыск бизнесмена и экс-депутата Верховной рады Александра Ярославского, который также являлся президентом футбольного клуба "Металлист" из Харькова.

* Внесён Минюстом РФ в список иноагентов

Владимир Озеров
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