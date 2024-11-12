Педиатру дали 5,5 года за насмешки над сыном павшего бойца СВО
В Москве суд приговорил педиатра Буянову к 5,5 года колонии за фейки о ВС РФ
Надежда Буянова. Обложка © ТАСС / АР
Тушинский районный суд Москвы вынес приговор в отношении педиатра Надежды Буяновой, которая оскорбила память погибшего бойца ВС РФ в присутствии его 7-летнего сына и пыталась сбежать из страны. Она признана виновной в «Публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения», сообщает инстанция.
«Суд признал Надежду Буянову виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, и назначил ей наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы», — объявила пресс-служба суда.
Как сообщал Life.ru, дело против педиатра Буяновой возбудили по поручению Александра Бастрыкина зимой этого года. На приём к врачу пришла женщина с 7-летним сыном погибшего участника бойца СВО. Мальчик сильно переживал из-за гибели папы. Буянова сказала ребёнку, что его отец якобы был законной военной целью для ВСУ. В отношении врача возбудили дело о фейках против ВС РФ. Подозреваемая попыталась покинуть территорию России, но её задержали.