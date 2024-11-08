Минюст признал иноагентами блогера Тумсо Абдурахманова* и комика Дениса Чужого*

Минюст России добавил в список иностранных агентов чеченского блогера-сепаратиста Тумсо Абдурахманова*, стендап-комика и блогера Дениса Чужого* (настоящее имя — Денис Алесин), журналиста «Медиазоны»* Дмитрия Трещанина* и проект «Говорит НеМосква»*. Эта информация размещена на сайте ведомства.

«Т.У. Абдурахманов* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Выступал против специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.

Там отметили, что комик Чужой* выступал против СВО на Украине и находится за пределами России. Трещанин* распространял ложные фейки о решениях и политике российских властей. По информации ведомства, проект «Говорит НеМосква»* распространял данные иноагентов.

Ранее Life.ru сообщал, что Министерство юстиций России признало иностранным агентом литературоведа Александра Архангельского*. Кроме того, список пополнили Анна Зуева*, Александр Горбачёв* и Алексей Серёгин*.