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8 ноября, 14:41

Минюст признал иноагентами блогера Тумсо Абдурахманова* и комика Дениса Чужого*

Тумсо Абдурахманов* и Денис Алесин*. Обложка © Telegram / abusaddamshishani, Денис Чужой* про комедию

Тумсо Абдурахманов* и Денис Алесин*. Обложка © Telegram / abusaddamshishani, Денис Чужой* про комедию

Минюст России добавил в список иностранных агентов чеченского блогера-сепаратиста Тумсо Абдурахманова*, стендап-комика и блогера Дениса Чужого* (настоящее имя — Денис Алесин), журналиста «Медиазоны»* Дмитрия Трещанина* и проект «Говорит НеМосква»*. Эта информация размещена на сайте ведомства.

«Т.У. Абдурахманов* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Выступал против специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.

Там отметили, что комик Чужой* выступал против СВО на Украине и находится за пределами России. Трещанин* распространял ложные фейки о решениях и политике российских властей. По информации ведомства, проект «Говорит НеМосква»* распространял данные иноагентов.

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Ранее Life.ru сообщал, что Министерство юстиций России признало иностранным агентом литературоведа Александра Архангельского*. Кроме того, список пополнили Анна Зуева*, Александр Горбачёв* и Алексей Серёгин*.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Александра Мышляева
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