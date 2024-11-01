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1 ноября, 14:32

Минюст признал иноагентом литературоведа Архангельского* и ещё троих россиян

Литературовед Александр Архангельский*. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Литературовед Александр Архангельский*. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Министерство юстиций России признало иностранным агентом литературоведа Александра Архангельского*. Также в список вместе с ним вошли ещё три россиянина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В реестр также попали Анна Зуева*, Александр Горбачёв* и Алексей Серёгин*.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Н. Архангельский*, А.В. Горбачёв*, А.С. Зуева*, а также А.А. Серёгин*», — говорится на сайте ведомства.

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Ранее стало известно, что протокол о дискредитации российской армии составили на комика-иноагента Данилу Поперечного*. По базе Тверского суда, его привлекут к части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Минюст признал его иноагентом 14 июня текущего года. Правоохранители вспомнили, что комик выступал против спецоперации и распространял фейки о ВС РФ.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Наталья Афонина
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