Минюст признал иноагентом литературоведа Архангельского* и ещё троих россиян

Министерство юстиций России признало иностранным агентом литературоведа Александра Архангельского*. Также в список вместе с ним вошли ещё три россиянина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В реестр также попали Анна Зуева*, Александр Горбачёв* и Алексей Серёгин*.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Н. Архангельский*, А.В. Горбачёв*, А.С. Зуева*, а также А.А. Серёгин*», — говорится на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что протокол о дискредитации российской армии составили на комика-иноагента Данилу Поперечного*. По базе Тверского суда, его привлекут к части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Минюст признал его иноагентом 14 июня текущего года. Правоохранители вспомнили, что комик выступал против спецоперации и распространял фейки о ВС РФ.