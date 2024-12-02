Минздрав представил резервный механизм обеспечения лекарствами от редких недугов

Минздрав России подготовил законопроект, предлагающий резервный механизм добычи лекарств для пациентов с редкими заболеваниями в том случае, если региональные власти в силу бюджетных ограничений не могут им с этим помочь. Документ был опубликован на портале правовых актов.

«Законопроектом вносятся изменения, предусматривающие наделение Правительства РФ полномочием по утверждению порядка и случаев предоставления дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории РФ лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включённых в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности», — сказано в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает запасной механизм обеспечения лекарствами страдающих редкими заболеваниями пациентов, если регион, в котором таковые проживают, не может исполнить соответствующую обязанность, в том числе из-за проблем с бюджетом. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2026 года.