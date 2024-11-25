Минздрав обязал клиники по-новому отчитываться за каждую беременность
Министерство здравоохранения РФ утвердило новую форму отчётности больниц по ведению беременности россиянок, теперь клиники будут обязаны отчитываться обо всех услугах, оказанных женщинам в этот период, сообщает «Коммерсант».
Поправки вступят в силу с 1 февраля 2025 года. В том числе больницы должны будут сообщать и о медицинских манипуляциях во время родов и в послеродовой период. Сейчас врачи передают данные лишь об услугах по беременности, не указывая конкретный перечень проведённых процедур. Изменения вносятся в рамках программы по улучшению демографии в стране.
Новая врачебная отчётность поможет отследить каждое действие персонала в больнице, а также оценить его обоснованность и корректность исполнения.
Ранее Правительство подготовило стратегию внесения изменений в демографическую и семейную политику России, она будет рассчитана до 2036 года. Документ в частности содержит ряд инициатив, направленных на улучшение правил предоставления маткапитала и системы выплаты алиментов.
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