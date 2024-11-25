Россиянам объяснили, почему нельзя часто пить обезболивающие препараты

Около 27% россиян каждую неделю используют обезболивающие препараты, что может серьёзно навредить желудочно-кишечному тракту. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог Сергей Тихонов, доктор медицинских наук и доцент Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова.

Тихонов объяснил, что многие люди, стремясь справиться с болью, часто используют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Эти лекарства действительно снимают неприятные ощущения и воспаление, но также плохо влияют на слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки. НПВП уменьшают защитные функции слизистой, ухудшают кровоснабжение и снижают выработку защитной слизи. В результате этого агрессивные вещества, такие как желудочный сок и желчь, повреждают ткани ЖКТ, вызывая эрозивно-язвенные поражения.

Эксперт подчеркнул, что регулярное и неконтролируемое употребление обезболивающих увеличивает риск развития серьёзных гастроэнтерологических заболеваний. Но в случаях, когда без них не обойтись, важно защищать желудочно-кишечный тракт. Для этого Тихонов рекомендует ингибиторы протонной помпы: они снижают кислотность желудочного сока и защищают слизистую.

Кроме того, врач отметил, что нужно регулярно проверять состояние ЖКТ и ходить на осмотры. А если появились симптомы заболеваний или вы долго используете НПВП, обязательно нужно обратиться к гастроэнтерологу. «Если вы ощущаете дискомфорт или боль, которая длится больше нескольких дней, это может быть сигналом для визита к специалисту», — подчеркнул Тихонов в беседе с газетой «Известия».