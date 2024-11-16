Проблемы с ЖКТ: Кому не стоит увлекаться протеиновыми батончиками

Не следует съедать за день больше одного протеинового батончика, хотя ими можно разнообразить свой рацион. Тем не менее, нельзя забывать, что растительный белок усваивается хуже животного, предупредила врач-диетолог Анастасия Тараско.

Кроме того, некоторым категориям граждан следует вовсе отказаться от протеиновых батончиков, так как они способны обеспечить проблемы с ЖКТ, в том числе вздутие живота и диарею. Увлекаться лакомством не стоит также детям и пациентам с больными почками.