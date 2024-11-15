Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 13:32

Витамины не для всех: Врач предупредила о пяти фруктах-чемпионах по содержанию сахара

Диетолог Сафронова: Дыня, ананас и хурма повышают уровень сахара в крови

При выборе фруктов следует ориентироваться на гликемический индекс, высокий показатель которого указывает на то, что плоды в значительной степени повышают уровень сахара в крови. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» диетолог-нутрициолог Юлия Сафронова рассказала, какие фрукты наиболее опасны.

Открывает антирейтинг виноград, даже небольшая гроздь которого может поднять обеспечить прилив энергии благодаря высокому содержанию глюкозы, но также и ударить по фигуре. Гликемический индекс винограда соответствует верхней границе нормы.

«Он относительно не высокой калорийности, но из-за большого количества сахара я его не рекомендую. Вызывает гормон, секретирующийся поджелудочной железой, инсулин, который запасает жир в организме», — отметила эксперт.

На четвёртое место она поставила хурму, которая является хорошим источником антиоксидантов и бета-каротина, но не рекомендуется людям с сахарным диабетом из-за его гликемического индекса. По словам диетолога, лучше не есть больше одного плода в день.

Далее следует банан — источник быстрой энергии. Нутрициолог напомнила, что ВОЗ рекомендует ограничивать потребление сахара до 25 граммов в день, а спелый банан содержит половину суточной нормы сахара для взрослого человека. Второе место занимает ананас, который, к слову, не способен сжигать жир, вопреки расхожему мифу.

Наконец, лидером антирейтинга, настоящим «чемпионом», по мнению эксперта, является дыня с гликемическим индексом 75. При употреблении дыни кровь буквально наполняется глюкозой, поэтому даже здоровым людям не рекомендуется употреблять более 200 граммов фрукта в день.

Полезны для сердца и ЖКТ: Какие фрукты должны быть в осеннем рационе россиян
Полезны для сердца и ЖКТ: Какие фрукты должны быть в осеннем рационе россиян

Ранее россиян предупредили, что мандарины могут «дать по зубам». Опасны для полости рты и другие кислые фрукты. Тем не менее, в осенне-зимний период с помощью цитрусовых можно сделать витаминную бомбу против простуды.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar