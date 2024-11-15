Витамины не для всех: Врач предупредила о пяти фруктах-чемпионах по содержанию сахара
Диетолог Сафронова: Дыня, ананас и хурма повышают уровень сахара в крови
При выборе фруктов следует ориентироваться на гликемический индекс, высокий показатель которого указывает на то, что плоды в значительной степени повышают уровень сахара в крови. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» диетолог-нутрициолог Юлия Сафронова рассказала, какие фрукты наиболее опасны.
Открывает антирейтинг виноград, даже небольшая гроздь которого может поднять обеспечить прилив энергии благодаря высокому содержанию глюкозы, но также и ударить по фигуре. Гликемический индекс винограда соответствует верхней границе нормы.
«Он относительно не высокой калорийности, но из-за большого количества сахара я его не рекомендую. Вызывает гормон, секретирующийся поджелудочной железой, инсулин, который запасает жир в организме», — отметила эксперт.
На четвёртое место она поставила хурму, которая является хорошим источником антиоксидантов и бета-каротина, но не рекомендуется людям с сахарным диабетом из-за его гликемического индекса. По словам диетолога, лучше не есть больше одного плода в день.
Далее следует банан — источник быстрой энергии. Нутрициолог напомнила, что ВОЗ рекомендует ограничивать потребление сахара до 25 граммов в день, а спелый банан содержит половину суточной нормы сахара для взрослого человека. Второе место занимает ананас, который, к слову, не способен сжигать жир, вопреки расхожему мифу.
Наконец, лидером антирейтинга, настоящим «чемпионом», по мнению эксперта, является дыня с гликемическим индексом 75. При употреблении дыни кровь буквально наполняется глюкозой, поэтому даже здоровым людям не рекомендуется употреблять более 200 граммов фрукта в день.
Ранее россиян предупредили, что мандарины могут «дать по зубам». Опасны для полости рты и другие кислые фрукты. Тем не менее, в осенне-зимний период с помощью цитрусовых можно сделать витаминную бомбу против простуды.
Kandinsky 3.1 / Life.ru