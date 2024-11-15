Витамины не для всех: Врач предупредила о пяти фруктах-чемпионах по содержанию сахара

При выборе фруктов следует ориентироваться на гликемический индекс, высокий показатель которого указывает на то, что плоды в значительной степени повышают уровень сахара в крови. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» диетолог-нутрициолог Юлия Сафронова рассказала, какие фрукты наиболее опасны.

Открывает антирейтинг виноград, даже небольшая гроздь которого может поднять обеспечить прилив энергии благодаря высокому содержанию глюкозы, но также и ударить по фигуре. Гликемический индекс винограда соответствует верхней границе нормы.

«Он относительно не высокой калорийности, но из-за большого количества сахара я его не рекомендую. Вызывает гормон, секретирующийся поджелудочной железой, инсулин, который запасает жир в организме», — отметила эксперт.

На четвёртое место она поставила хурму, которая является хорошим источником антиоксидантов и бета-каротина, но не рекомендуется людям с сахарным диабетом из-за его гликемического индекса. По словам диетолога, лучше не есть больше одного плода в день.

Далее следует банан — источник быстрой энергии. Нутрициолог напомнила, что ВОЗ рекомендует ограничивать потребление сахара до 25 граммов в день, а спелый банан содержит половину суточной нормы сахара для взрослого человека. Второе место занимает ананас, который, к слову, не способен сжигать жир, вопреки расхожему мифу.

Наконец, лидером антирейтинга, настоящим «чемпионом», по мнению эксперта, является дыня с гликемическим индексом 75. При употреблении дыни кровь буквально наполняется глюкозой, поэтому даже здоровым людям не рекомендуется употреблять более 200 граммов фрукта в день.