Болезни ЖКТ и полости рта: На какие недуги указывает зловонный запах изо рта

Неприятный запах изо рта в какой-то степени считается нормальным явлением для любого человека. Однако при регулярной и тщательной гигиене полости рта его можно избежать. Если же запах становится очень выраженным и устойчивым, это может свидетельствовать о наличии заболеваний, уверена стоматолог-пародонтолог Виктория Книсс.

К таким заболеваниям, по её словам, относится воспаление слизистой оболочки рта, известное как стоматит. Признаками данного состояния могут быть отёк и сильная болезненность при приёме пищи и чистке зубов, что может привести не только к неприятному запаху, но и к воспалению дёсен, таким как гингивит или пародонтит.

Кроме того, эксперт указала на множественный кариес, который представляет собой патологический процесс, связанный с разрушением твёрдых структур зуба. В этих случаях остатки пищи могут задерживаться в разрушенных участках надолго. Острые края старых зубов могут травмировать слизистую дёсен и щёк, что также является причиной неприятного запаха изо рта.

«Следующей причина — старые или деформированные зубные протезы, за которыми необходим своевременный уход. Также одной из причин неприятного запаха может стать сухость во рту (ксеростомия)» — отметила собеседница «Газеты.ru».