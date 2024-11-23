Болезни ЖКТ и полости рта: На какие недуги указывает зловонный запах изо рта
Врач Книсс: У голодающего человека может возникнуть неприятный запах изо рта
Неприятный запах изо рта в какой-то степени считается нормальным явлением для любого человека. Однако при регулярной и тщательной гигиене полости рта его можно избежать. Если же запах становится очень выраженным и устойчивым, это может свидетельствовать о наличии заболеваний, уверена стоматолог-пародонтолог Виктория Книсс.
К таким заболеваниям, по её словам, относится воспаление слизистой оболочки рта, известное как стоматит. Признаками данного состояния могут быть отёк и сильная болезненность при приёме пищи и чистке зубов, что может привести не только к неприятному запаху, но и к воспалению дёсен, таким как гингивит или пародонтит.
Кроме того, эксперт указала на множественный кариес, который представляет собой патологический процесс, связанный с разрушением твёрдых структур зуба. В этих случаях остатки пищи могут задерживаться в разрушенных участках надолго. Острые края старых зубов могут травмировать слизистую дёсен и щёк, что также является причиной неприятного запаха изо рта.
«Следующей причина — старые или деформированные зубные протезы, за которыми необходим своевременный уход. Также одной из причин неприятного запаха может стать сухость во рту (ксеростомия)» — отметила собеседница «Газеты.ru».
Врач также подчеркнула, что неприятный запах изо рта может быть связан с заболеваниями ЖКТ. А ещё с проблемой могут столкнуться люди, которые голодают или придерживаются строгой низкоуглеводной диеты, поскольку в таких условиях организм начинает активно вырабатывать кетоны, включая ацетон, который имеет сладковатый фруктовый запах.
Ранее врач перечисли 10 патологий, на которые указывает неприятный запах изо рта. Кроме того, эксперт назвала причины неприятного запаха изо рта.
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