Диабет, ВИЧ и рак: Россиянам рассказали, какие болезни можно распознать по состоянию полоти рта

О заболеваниях желудочно-кишечного тракта говорят белый толстый налёт на языке и неприятный запах изо рта, рассказал главный врач клиники «Немецкий Имплантологический Центр» Магомед Дахкильгов. В беседе с «Газетой.ru» хирург-имплантолог, пародонтолог рассказал, какие ещё болезни можно определить по состоянию полости рта.

Так, при сахарном диабете часто развивается сухость во рту, а также появляются частые инфекции дёсен. Ситуацию, по словам специалиста, усугубляет и медленное заживление мягких тканей в полости рта. У страдающих анемией — состояние, характеризующееся снижением уровня гемоглобина и/или количеством эритроцитов в крови — нередко возникает бледность слизистых оболочек (например, в ротовой полости) и жжение языка. А вот заболевания щитовидной железы, продолжил стоматолог, могут вызывать увеличение языка и изменения во вкусовых ощущениях. К таким недугам относятся гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы), гипертиреоз (повышение функции щитовидной железы), тиреоидит (включая аутоиммунные формы) и другие состояния.

В то же время сердечно-сосудистые заболевания могут приводить к изменению цвета слизистых оболочек, включая бледность или синюшность. А у больных ВИЧ или СПИД нередко появляются белые пятна на языке или внутренней поверхности щёк, добавил Дахкильгов. Кроме того, незаживающие язвы и уплотнения в ротовой полости могут свидетельствовать о наличии онкологических заболеваний.

«Об аутоиммунных заболеваниях могут сигнализировать рецидивирующие язвы во рту. Аутоиммунные болезни — это состояния, при которых иммунная система ошибочно атакует собственные ткани организма. К числу наиболее распространенных заболеваний относят ревматоидный артрит, системную красную волчанку, рассеянный склероз, сахарный диабет первого типа, псориаз и так далее», — резюмировал врач.