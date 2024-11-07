Родителям назвали три продукта, которые безжалостно убивают зубы детей

Родителям рассказали, какие продукты необходимо убрать из рациона ребёнка, чтобы сохранить здоровье молочных зубов. В первую очередь следует отказаться не столько от сахара, сколько от печенья. Оно липнет к эмали, создавая плёнку, и очень сложно очищается, рассказала стоматолог-терапевт Виктория Шелудкова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Также детям нежелательно давать сладкую газированную воду и шоколад в любом виде. Все эти продукты могут спровоцировать кариес, который со временем превращается в пульпит и вызывает сильную боль ночью. Зачастую в таких ситуациях молочные зубы удаляют, а все остальные начинают смещаться, не оставляя места для роста коренных. Впоследствии это приводит к проблемам с прикусом и требует лечения у ортодонта.

«Более того, если зубы не лечить, то бактерии из ротовой полости могут попасть в желудок, провоцируя воспаление кишечника», — добавила эксперт.