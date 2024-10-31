Названы причины раз и навсегда избавиться от зубов мудрости

Зубы мудрости порой могут доставлять сильный дискомфорт, мешая нормальному сну и питанию. Поэтому не нужно бояться их удалять, особенно если «восьмёрки» неправильно растут и становятся причиной воспаления дёсен. Об этом заявил стоматолог Иван Рузин в разговоре с NEWS.ru.

«В процессе эволюции человеческий рацион изменился: пища стала мягче, что сократило необходимость в массивных челюстях и дополнительных зубах для пережёвывания грубой еды. Тем не менее зубы мудрости остались, и нередко они создают больше проблем, чем пользы», — отметил медик.

Специалист напомнил, что зубы мудрости появляются в возрасте 17-25 лет. Показанием для удаления может стать их неправильное положение — растут под углом, упираясь в «соседей» или десну. Кроме того, у некоторых людей недостаточно места для полноценного прорезывания «восьмёрок». Поэтому они оказываются частично под десной, что увеличивает риск инфекций и воспалений.

Стоматолог добавил, что вокруг неправильно расположенных зубов мудрости могут образовываться кисты, которые разрушают костную ткань. Они могут болеть из-за кариеса, и если другие зубы лучше вылечить, «восьмёрки» можно не жалеть.