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31 октября, 19:31

Названы причины раз и навсегда избавиться от зубов мудрости

Стоматолог Рузин: Если зуб мудрости растёт в «соседей», его надо удалять

Зубы мудрости порой могут доставлять сильный дискомфорт, мешая нормальному сну и питанию. Поэтому не нужно бояться их удалять, особенно если «восьмёрки» неправильно растут и становятся причиной воспаления дёсен. Об этом заявил стоматолог Иван Рузин в разговоре с NEWS.ru.

«В процессе эволюции человеческий рацион изменился: пища стала мягче, что сократило необходимость в массивных челюстях и дополнительных зубах для пережёвывания грубой еды. Тем не менее зубы мудрости остались, и нередко они создают больше проблем, чем пользы», — отметил медик.

Специалист напомнил, что зубы мудрости появляются в возрасте 17-25 лет. Показанием для удаления может стать их неправильное положение — растут под углом, упираясь в «соседей» или десну. Кроме того, у некоторых людей недостаточно места для полноценного прорезывания «восьмёрок». Поэтому они оказываются частично под десной, что увеличивает риск инфекций и воспалений.

Врач перечислила неочевидные симптомы разрушающихся зубов
Врач перечислила неочевидные симптомы разрушающихся зубов

Стоматолог добавил, что вокруг неправильно расположенных зубов мудрости могут образовываться кисты, которые разрушают костную ткань. Они могут болеть из-за кариеса, и если другие зубы лучше вылечить, «восьмёрки» можно не жалеть.

Ранее Life.ru писал о продуктах, которые защищают зубы от кариеса. Например, основными источниками кальция являются молочные продукты: творог, молоко, сыр и прочее. Кроме того, они содержат казеин — белок, который помогает восстанавливать эмаль и поддерживать баланс pH в полости рта. В лососе, сардинах и тунце много витамина D. Он помогает организму усваивать кальций. Яблоки, морковь, сельдерей и груши требуют тщательного пережёвывания, что помогает очищать поверхность зубов и дёсен.

Обложка ©

freepik/prostooleh

Алёна Зиновьева
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