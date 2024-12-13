В России ограничат выкладку алкоголя около касс

Правительство России утвердило план действий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в стране, как сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. Основная задача концепции заключается в снижении уровня потребления алкоголя, а также связанной с ним смертности, заболеваемости и инвалидности к 2030 году.

В рамках плана предусмотрен анализ применения мер административной ответственности, по итогам которого будут разработаны предложения по их ужесточению. В частности, будет изучен опыт регионов в ограничении времени розничной продажи крепкого алкоголя, а также предложены меры по запрету выкладки алкогольной продукции в прикассовой зоне магазинов. Также планируется разработать регулирование оборота самогонных аппаратов, включая ограничения на их розничную продажу в зависимости от производительности, а также запрет на дистанционную торговлю, рекламу и продвижение этих устройств.

Согласно информации министерства, план включает 29 мероприятий, направленных на развитие системы профилактики, улучшение качества и доступности медицинской помощи для людей с алкогольной зависимостью, а также на поддержку медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации. Кроме того, акцент будет сделан на укрепление ценностей здорового образа жизни и создание среды, способствующей снижению потребления алкоголя, включая крепкие спиртные напитки.

Ожидается, что реализация мероприятий концепции позволит к 2030 году снизить потребление алкоголя до 7,8 литра на человека, что приведет к улучшению медико-демографических показателей и повышению качества и продолжительности жизни граждан.