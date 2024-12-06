Эксперты предрекли повышение цен на крепкий алкоголь в 2025 году

С 1 января 2025 года в России ожидается значительное повышение цен на крепкий алкоголь. Министерство финансов РФ предложило увеличить минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди. Это решение связано с ростом акцизов и инфляцией, что неизбежно скажется на стоимости алкогольной продукции на полках магазинов, сообщает kp.ru.

Согласно проекту приказа Минфина, минимальная розничная цена за пол-литра водки увеличится на 50 рублей — с 299 до 349 рублей. Коньяк подорожает на 95 рублей, достигнув 651 рубля, а бренди — на 69 рублей, до 472 рублей. Эти изменения обусловлены необходимостью поддержания конкурентоспособности добросовестных производителей, чьи затраты на производство возросли.

Общественное обсуждение проекта приказа Минфина началось на портале нормативных правовых актов и продлится до 21 октября. Ведомство подчёркивает, что минимальные розничные цены помогают бороться с контрафактной продукцией, лишая недобросовестных производителей возможности использовать дешёвое сырьё.

Ранее минимальные цены на крепкий алкоголь пересматривались в июле 2024 года. Однако в связи с ростом акцизов на спиртное крепче 9% и увеличением затрат на производство, новое повышение стало неизбежным. Ожидается, что ставка акциза на крепкий алкоголь вырастет более чем на 18%, достигнув 673 рублей за литр безводного этилового спирта.

Эксперты утверждают, что повышение минимальных розничных цен приведёт к росту розничных цен на водку, коньяк и бренди. Максим Черниговский, генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка, отметил, что увеличение минимальной цены на 50–95 рублей может создать дополнительные финансовые затраты для потребителей бюджетных сегментов.

Павел Победкин, председатель совета директоров ПАО «АГК», считает, что повышение акциза будет компенсироваться за счёт повышения цен, и доходность заводов и продавцов останется неизменной. Однако некоторые эксперты опасаются, что рост цен может привести к увеличению нелегального рынка алкоголя, несмотря на улучшение системы контроля с введением ЕГАИС.

По мнению Вениамина Грабара, президента компании LADOGA, повышение акциза и минимальных розничных цен не окажет критического влияния на отрасль. Правительство корректирует рынок с учётом инфляции и изменившейся себестоимости продукции, что позволяет поддерживать баланс между интересами производителей и потребителей.