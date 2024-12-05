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5 декабря, 15:38

«Пополнить бар»: Бьянка раскрыла, зачем артисты добавляют алкоголь в райдер

Бьянка рассказала, что забирает алкоголь из райдера домой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / biankarnb

Бьянка рассказала, что забирает алкоголь из райдера домой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / biankarnb

Певица Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, в интервью с Алёной Жигаловой поделилась откровениями о содержании райдеров артистов. Как оказалось, алкоголь — неотъемлемая часть их списка требований, и у этого есть свои причины.

Бьянка призналась, что большинство артистов предпочитают не употреблять спиртное во время концертов. Вместо этого они заказывают самый дорогой алкоголь, чтобы забрать его домой и пополнить свои барные запасы. «Все знайте, для чего артисты заказывают в райдер алкоголь, причём самый дорогой, для того, чтобы его просто увезти тупо домой и пополнить свой бар. Я, кстати, тоже так делаю», — рассказала певица.

Артистка подчеркнула, что относится к алкоголю спокойно и позволяет себе выпить только изредка, чтобы избежать отёков и сохранить свежий вид для многочисленных съёмок и проектов. «У меня так много съёмок, много работы, поэтому не получается даже сейчас с друзьями встретиться. Мы тупо пьём чай. Даже бокал или два-три вина не выходит выпить», — поделилась Бьянка.

Интересно, что в ноябре телеграм-канал Mash сообщил о медицинских ограничениях для певицы после удаления аппендикса. Врачи обнаружили увеличение печени и рекомендовали временно воздержаться от алкоголя и физических нагрузок. Это наложило дополнительные ограничения на её и без того загруженный график.

В последнее время Бьянка активно готовится к новым музыкальным проектам, которые, по её словам, будут не менее глубокими и эмоциональными, чем предыдущие хиты. Она также участвует в съёмках и телевизионных шоу. В следующем году певица планирует гастроли по крупнейшим городам России с живыми выступлениями и эксклюзивной программой.

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Напомним, последние недели Бьянка ходила по врачам. У неё обнаружили аппендицит. Также у певицы якобы есть проблемы с печенью, что вызвано её увлечением алкоголем. Артистке уже провели срочную операцию. Певица отметила, что готова вернуться к концертам, несмотря на операцию.

Юрий Бузина
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