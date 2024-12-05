«Пополнить бар»: Бьянка раскрыла, зачем артисты добавляют алкоголь в райдер
Бьянка рассказала, что забирает алкоголь из райдера домой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / biankarnb
Певица Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, в интервью с Алёной Жигаловой поделилась откровениями о содержании райдеров артистов. Как оказалось, алкоголь — неотъемлемая часть их списка требований, и у этого есть свои причины.
Бьянка призналась, что большинство артистов предпочитают не употреблять спиртное во время концертов. Вместо этого они заказывают самый дорогой алкоголь, чтобы забрать его домой и пополнить свои барные запасы. «Все знайте, для чего артисты заказывают в райдер алкоголь, причём самый дорогой, для того, чтобы его просто увезти тупо домой и пополнить свой бар. Я, кстати, тоже так делаю», — рассказала певица.
Артистка подчеркнула, что относится к алкоголю спокойно и позволяет себе выпить только изредка, чтобы избежать отёков и сохранить свежий вид для многочисленных съёмок и проектов. «У меня так много съёмок, много работы, поэтому не получается даже сейчас с друзьями встретиться. Мы тупо пьём чай. Даже бокал или два-три вина не выходит выпить», — поделилась Бьянка.
Интересно, что в ноябре телеграм-канал Mash сообщил о медицинских ограничениях для певицы после удаления аппендикса. Врачи обнаружили увеличение печени и рекомендовали временно воздержаться от алкоголя и физических нагрузок. Это наложило дополнительные ограничения на её и без того загруженный график.
В последнее время Бьянка активно готовится к новым музыкальным проектам, которые, по её словам, будут не менее глубокими и эмоциональными, чем предыдущие хиты. Она также участвует в съёмках и телевизионных шоу. В следующем году певица планирует гастроли по крупнейшим городам России с живыми выступлениями и эксклюзивной программой.