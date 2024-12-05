«Пополнить бар»: Бьянка раскрыла, зачем артисты добавляют алкоголь в райдер

Певица Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, в интервью с Алёной Жигаловой поделилась откровениями о содержании райдеров артистов. Как оказалось, алкоголь — неотъемлемая часть их списка требований, и у этого есть свои причины.

Бьянка призналась, что большинство артистов предпочитают не употреблять спиртное во время концертов. Вместо этого они заказывают самый дорогой алкоголь, чтобы забрать его домой и пополнить свои барные запасы. «Все знайте, для чего артисты заказывают в райдер алкоголь, причём самый дорогой, для того, чтобы его просто увезти тупо домой и пополнить свой бар. Я, кстати, тоже так делаю», — рассказала певица.

Артистка подчеркнула, что относится к алкоголю спокойно и позволяет себе выпить только изредка, чтобы избежать отёков и сохранить свежий вид для многочисленных съёмок и проектов. «У меня так много съёмок, много работы, поэтому не получается даже сейчас с друзьями встретиться. Мы тупо пьём чай. Даже бокал или два-три вина не выходит выпить», — поделилась Бьянка.

Интересно, что в ноябре телеграм-канал Mash сообщил о медицинских ограничениях для певицы после удаления аппендикса. Врачи обнаружили увеличение печени и рекомендовали временно воздержаться от алкоголя и физических нагрузок. Это наложило дополнительные ограничения на её и без того загруженный график.