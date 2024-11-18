Певица Бьянка перенесла срочную операцию
Певица Бьянка перенесла экстренную операцию из-за запущенного аппендицита
Певица Бьянка. Фото © VK / Бьянка
Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) едва не погибла от перитонита на фоне запущенного аппендицита. Артистка несколько дней принимала обезболивающие, думая, что страдает несварением. Накануне у неё случился сильный приступ, и певицу увезли на скорой в отделение хирургии.
Певица Бьянка в больнице. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / biankarnb
В больнице выяснилось, что всё это время у Бьянки развивался местный серозный перитонит — воспаление внутренних органов из-за выброса в брюшную полость содержимого желудка. Артистка вышла на связь с подписчиками в соцсетях и сообщила, что операция прошла успешно. Ближайшие концерты и съёмки были отменены.
«Я после наркоза отхожу ещё. Привезли в красивую палату, у меня очень красивый врач. Всё хорошо, всё в порядке», — поделилась Бьянка.
Ранее певица призналась, что хочет выйти замуж за пластического хирурга. Кроме того, Бьянка поделилась своими взглядами на идеальные отношения. По её мнению, будущий избранник должен хорошо зарабатывать.