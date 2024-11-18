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18 ноября, 12:16

Певица Бьянка перенесла срочную операцию

Певица Бьянка перенесла экстренную операцию из-за запущенного аппендицита

Певица Бьянка. Фото © VK / Бьянка

Певица Бьянка. Фото © VK / Бьянка

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) едва не погибла от перитонита на фоне запущенного аппендицита. Артистка несколько дней принимала обезболивающие, думая, что страдает несварением. Накануне у неё случился сильный приступ, и певицу увезли на скорой в отделение хирургии.

Певица Бьянка в больнице. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / biankarnb

В больнице выяснилось, что всё это время у Бьянки развивался местный серозный перитонит — воспаление внутренних органов из-за выброса в брюшную полость содержимого желудка. Артистка вышла на связь с подписчиками в соцсетях и сообщила, что операция прошла успешно. Ближайшие концерты и съёмки были отменены.

«Я после наркоза отхожу ещё. Привезли в красивую палату, у меня очень красивый врач. Всё хорошо, всё в порядке», — поделилась Бьянка.

«Отработал свою функцию»: Бьянка жёстко отшила Натана
«Отработал свою функцию»: Бьянка жёстко отшила Натана

Ранее певица призналась, что хочет выйти замуж за пластического хирурга. Кроме того, Бьянка поделилась своими взглядами на идеальные отношения. По её мнению, будущий избранник должен хорошо зарабатывать.

Алена Пенчугина
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