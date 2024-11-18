Певица Бьянка перенесла срочную операцию

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) едва не погибла от перитонита на фоне запущенного аппендицита. Артистка несколько дней принимала обезболивающие, думая, что страдает несварением. Накануне у неё случился сильный приступ, и певицу увезли на скорой в отделение хирургии.

Певица Бьянка в больнице. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / biankarnb

В больнице выяснилось, что всё это время у Бьянки развивался местный серозный перитонит — воспаление внутренних органов из-за выброса в брюшную полость содержимого желудка. Артистка вышла на связь с подписчиками в соцсетях и сообщила, что операция прошла успешно. Ближайшие концерты и съёмки были отменены.

«Я после наркоза отхожу ещё. Привезли в красивую палату, у меня очень красивый врач. Всё хорошо, всё в порядке», — поделилась Бьянка.