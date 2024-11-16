«Дома всегда пригодится»: Бьянка призналась, за кого хочет выйти замуж
Певица Бьянка призналась, что хочет выйти замуж за пластического хирурга
Певица Бьянка. Обложка © VK / Бьянка
Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) стала участницей нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на НТВ, где рассказала о своей личной жизни. В ходе интервью артистка рассказала, что в данный момент не состоит в отношениях, но призналась в чувствах к одному мужчине.
Несмотря на интригу вокруг возможного кандидата, Бьянка уточнила, что не имеет в виду Натана — своего партнёра по реалити-шоу «Звёзды в джунглях», с которым она флиртовала. Певица подчеркнула, что хотя её возлюбленный может быть в курсе её чувств, она не намерена строить с ним отношения.
Кроме того, Бьянка поделилась своими взглядами на идеальные отношения. В частности, она рассказала, что в будущем своим мужем она видит пластического хирурга.
«Я знаю, какого мужчину я хочу. Я хочу пластического хирурга. Они хорошо зарабатывают. К тому же врач — такая хорошая профессия, врач дома всегда пригодится. Мне кажется, что мы должны быть из разных сфер. Тогда всё получится нормально», — сказала певица.
Ранее Бьянка (Татьяна Липницкая) поставила окончательную точку в отношениях с Натаном. Артистка разозлилась на рэпера и больше не хочет иметь с ним ничего общего. Напомним, ранее Natan оказался в центре скандала из-за своих любовных похождений. Он закрутил роман сразу с двумя участницами шоу «Звёзды в джунглях» — блогершей Лерчек и певицей Бьянкой.