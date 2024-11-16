«Дома всегда пригодится»: Бьянка призналась, за кого хочет выйти замуж

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) стала участницей нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на НТВ, где рассказала о своей личной жизни. В ходе интервью артистка рассказала, что в данный момент не состоит в отношениях, но призналась в чувствах к одному мужчине.

Несмотря на интригу вокруг возможного кандидата, Бьянка уточнила, что не имеет в виду Натана — своего партнёра по реалити-шоу «Звёзды в джунглях», с которым она флиртовала. Певица подчеркнула, что хотя её возлюбленный может быть в курсе её чувств, она не намерена строить с ним отношения.

Кроме того, Бьянка поделилась своими взглядами на идеальные отношения. В частности, она рассказала, что в будущем своим мужем она видит пластического хирурга.

«Я знаю, какого мужчину я хочу. Я хочу пластического хирурга. Они хорошо зарабатывают. К тому же врач — такая хорошая профессия, врач дома всегда пригодится. Мне кажется, что мы должны быть из разных сфер. Тогда всё получится нормально», — сказала певица.