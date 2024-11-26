«Какая я жиробасина»: Бьянка рассказала, как сбросила 41 килограмм за полгода

39-летняя певица Бьянка открыто поделилась историей борьбы с лишним весом, которая началась из-за гормонального сбоя и депрессии. Подробности похудения девушка раскрыла в передаче «Секрет на миллион» на НТВ.

Некогда стройная артистка достигла критического веса в 90 килограммов. «Я начала есть много тортов и набирать вес. Я вообще не люблю их, но у меня была какая-то депрессия. Каждый день ела по шоколадному торту. А ещё чипсики, курочку, соус, майонез… Ела и смотрела сериалы. А потом думаю: «Боже, какая я жиробасина!» Я настолько перестала себе нравиться, что стеснялась выйти в купальнике, чтобы поплавать», — призналась Бьянка.

Пытаясь справиться с проблемой самостоятельно, Бьянка столкнулась с неудачами. Несмотря на то, что девушка занималась спортом, много танцевала, вес стоял на месте. Переломным моментом стал визит к эндокринологу. Специалист провёл полное обследование и назначил комплексное лечение, включающее диету и препараты для нормализации гормонального фона. Певица начала принимать специальные БАДы и прошла курс капельниц.

Уже через две недели после начала лечения Бьянка заметила первые результаты — потерю нескольких килограммов. Артистка полностью доверилась врачам и следовала их рекомендациям. За полгода девушка сбросила 41 килограмм.

Артистка признаётся, что по совету эндокринологов исключила из рациона продукты, вызывающие отёчность, среди них молоко и некоторые овощи. Бьянка признаётся, что изменения в весе помогли ей вернуть уверенность в себе. Сейчас девушка весит 49 кг при росте 168 см. Теперь она снова может свободно двигаться на сцене и не стесняться своего отражения в зеркале.