Рэпер Natan вернулся к жене после любовного треугольника с Лерчек и Бьянкой

Журналистка Алёна Жигалова поделилась новыми подробностями личной жизни рэпера Natan, его настоящее имя — Алишер Мирзохонов. По её словам, исполнитель давно вернулся в семью и уже восстановил отношения с женой, которая его простила.

В интервью журналистка отметила, что всё это время певец лишь «врал» и старался скрыть свои реальные действия. «Он вернулся уже, он врёт всё. Он вернулся очень давно и живёт с женой. Жена его простила», — заявила Жигалова, добавив, что «всё знает». Её высказывания были опубликованы в Telegram-канале «Звездач».

Судя по словам Жигаловой, она лично не смогла бы простить мужчину, который вёл себя так, как это сделал Natan. Эта позиция ставит многих поклонников артиста в неудобное положение, поскольку тема его личной жизни давно стала предметом обсуждения в обществе.

Сам Natan ранее неоднократно заявлял, что приложит усилия, чтобы вернуть свою семью. «Кое-что останется личным», — говорил он в одном из интервью. Так он объяснял, что некоторые моменты его попыток восстановления отношений не должны быть публичными. По его словам, он надеется, что его действия будут оценены супругой и помогут восстановить доверие в их отношениях.

В последние месяцы слухи о возвращении Алишера в семью усилились. Некоторое время назад СМИ также сообщали, что он старается всеми силами вернуть расположение жены и поддерживает с ней отношения через общих знакомых.