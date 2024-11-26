Рэпер Natan вернулся к жене после любовного треугольника с Лерчек и Бьянкой
Рэпер Natan. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natan_official
Журналистка Алёна Жигалова поделилась новыми подробностями личной жизни рэпера Natan, его настоящее имя — Алишер Мирзохонов. По её словам, исполнитель давно вернулся в семью и уже восстановил отношения с женой, которая его простила.
В интервью журналистка отметила, что всё это время певец лишь «врал» и старался скрыть свои реальные действия. «Он вернулся уже, он врёт всё. Он вернулся очень давно и живёт с женой. Жена его простила», — заявила Жигалова, добавив, что «всё знает». Её высказывания были опубликованы в Telegram-канале «Звездач».
Судя по словам Жигаловой, она лично не смогла бы простить мужчину, который вёл себя так, как это сделал Natan. Эта позиция ставит многих поклонников артиста в неудобное положение, поскольку тема его личной жизни давно стала предметом обсуждения в обществе.
Сам Natan ранее неоднократно заявлял, что приложит усилия, чтобы вернуть свою семью. «Кое-что останется личным», — говорил он в одном из интервью. Так он объяснял, что некоторые моменты его попыток восстановления отношений не должны быть публичными. По его словам, он надеется, что его действия будут оценены супругой и помогут восстановить доверие в их отношениях.
В последние месяцы слухи о возвращении Алишера в семью усилились. Некоторое время назад СМИ также сообщали, что он старается всеми силами вернуть расположение жены и поддерживает с ней отношения через общих знакомых.
Однако мнение общественности по поводу его возвращения в семью остаётся неоднозначным. Многие интернет-пользователи и поклонники рэпера не понимают, почему жена решила простить его после такого предательства. В то время как другие считают, что каждый человек имеет право на второй шанс, особенно если он искренне раскаивается в своих поступках.
Напомним, ранее рэпер Natan оказался в центре скандала из-за своих любовных похождений. Он закрутил роман сразу с двумя участницами шоу «Звёзды в джунглях» — блогершей Лерчек и певицей Бьянкой. Пикантные видео распространились в соцсетях. Артист публично извинился, однако его жена заявила, что решила расстаться с рэпером ещё до шоу. Несколько дней назад Бьянка сообщила, что запишет фит с Натаном, однако, по-видимому, этого не произойдёт.