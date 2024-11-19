Бьянка оставила алкоголь в райдере, несмотря на срочную операцию и проблемы с печенью

Певица Бьянка собирается вернуться к выступлениям после удаления аппендицита на этой неделе. Сейчас артистка уже подняла стоимость своих концертов, надеясь побольше заработать перед Новым годом. Об этом сообщает SHOT.

Так, Бьянка «подорожала» на полмиллиона и теперь за 1,5 миллиона рублей готова выступить на корпоративе. При этом доехать до места в другом городе она хочет либо в купе поезда, либо в самолёте бизнес-классом. Первое её выступление после операции состоится уже 22 ноября в Ростове, но без танцев. Врачи дали добро на песни, но рекомендовали воздержаться от активных движений. К предновогодним корпоративам Бьянка должна будет уже полностью восстановиться. Сейчас её менеджеры активно принимают заказы.