Бьянка оставила алкоголь в райдере, несмотря на срочную операцию и проблемы с печенью
Бьянка намерена вернуться к концертам уже 22 ноября, несмотря на операцию
Певица Бьянка. Фото © VK / Бьянка
Певица Бьянка собирается вернуться к выступлениям после удаления аппендицита на этой неделе. Сейчас артистка уже подняла стоимость своих концертов, надеясь побольше заработать перед Новым годом. Об этом сообщает SHOT.
Так, Бьянка «подорожала» на полмиллиона и теперь за 1,5 миллиона рублей готова выступить на корпоративе. При этом доехать до места в другом городе она хочет либо в купе поезда, либо в самолёте бизнес-классом. Первое её выступление после операции состоится уже 22 ноября в Ростове, но без танцев. Врачи дали добро на песни, но рекомендовали воздержаться от активных движений. К предновогодним корпоративам Бьянка должна будет уже полностью восстановиться. Сейчас её менеджеры активно принимают заказы.
В райдере артистки остался крепкий алкоголь. В гримёрке она просит подготовить шампанское, вино, виски. Два раза в требованиях прописано ведро. Остановиться певица готова только в лучшем отеле города, сотрудники которого должны скрывать её нахождение в люксе. Передвигаться она желает на тонированном мерседесе не старше 2020 года, также Бьянка просит электронный вейп и минералку. Представители певицы заявили SHOT, что никаких проблем с печенью у неё нет, поэтому ограничения на спиртное не требуются.
Ранее Life.ru писал, что королева русского народного R’n’B Бьянка сейчас переживает вторую волну популярности. На какое-то время певица пропадала из медиапространства, но теперь вернулась и пользуется огромным успехом у заказчиков. По словам продюсера Сергея Дворцова, исполнительница хита «Были танцы» просит четыре миллиона рублей за один частный концерт. Кроме того, заказчики обязаны соблюдать её требования из райдера. Однако последние недели Бьянка ходит по врачам. У неё обнаружили аппендицит. Также у певицы якобы есть проблемы с печенью, что вызвано её увлечение алкоголем. Артистке уже провели срочную операцию.