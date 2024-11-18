Бьянке придётся две недели страдать без любимого виски из-за увеличенной печени
Mash: Врачи запретили Бьянке пить алкоголь из-за увеличенной печени
Бьянка. Фото © VK / Бьянка
Врачи зафиксировали увеличение печени и запретили певице Бьянке (Татьяне Липницкой) пить алкоголь после удаления аппендицита. На пагубное пристрастие артистки к алкоголю намекает и её гастрольный райдер, где в требованиях числятся игристое, рислинг и виски Jack Daniels.
По данным Mash, медики также запретили Бьянке физическую активность хотя бы на две недели. Но несмотря на предостережения, певица всё равно планирует дать концерт 29 ноября, чтобы не потерять деньги. За выступление звезда берёт 1,5 млн в Москве и 2 млн — в Подмосковье.
Напомним, ранее Life.ru сообщил, что Бьянка перенесла экстренную операцию из-за запущенного аппендицита. Артистка несколько дней принимала обезболивающие, думая, что страдает несварением. Накануне у неё случился сильный приступ, и певицу увезли на скорой в отделение хирургии, где и прооперировали.