Бьянке придётся две недели страдать без любимого виски из-за увеличенной печени

Врачи зафиксировали увеличение печени и запретили певице Бьянке (Татьяне Липницкой) пить алкоголь после удаления аппендицита. На пагубное пристрастие артистки к алкоголю намекает и её гастрольный райдер, где в требованиях числятся игристое, рислинг и виски Jack Daniels.

По данным Mash, медики также запретили Бьянке физическую активность хотя бы на две недели. Но несмотря на предостережения, певица всё равно планирует дать концерт 29 ноября, чтобы не потерять деньги. За выступление звезда берёт 1,5 млн в Москве и 2 млн — в Подмосковье.