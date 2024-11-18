«Девочка сама себе на уме»: Раскрыты «аппетиты» Бьянки, переживающей вторую волну славы
Продюсер Дворцов: Бьянка берёт за одно частное выступление 4 млн рублей
Певица Бьянка. Фото © VK / Бьянка
Королева русского народного R’n’B Бьянка сейчас переживает вторую волну популярности. На какое-то время певица пропадала из медиапространства, но теперь вернулась и пользуется огромным успехом у заказчиков. По словам продюсера Сергея Дворцова, исполнительница хита «Были танцы» просит четыре миллиона рублей за один частный концерт. Кроме того, заказчики обязаны соблюдать её требования из райдера.
«Гонорар за один частный концерт Бьянки составляет четыре миллиона рублей. Она востребована сейчас, конечно, потому что молодежь её любит», — заявил Дворцов в беседе с порталом «Страсти».
Он добавил, что в тусовке у артистки весьма скандальная репутация. Однако ничего сверхнегативного о Бьянке не говорят — концерты она отрабатывает без нареканий. Продюсер, ссылаясь на слова коллег, рассказал, что в райдере у знаменитости есть алкоголь, красная рыба, морепродукты и «какие-то вещи».
«Девочка сама себе на уме, очень такая высокомерная, но внутренних деталей я не скажу, потому что мы с ней не сотрудничали. Со слов коллег, она вот такая», — пояснил Дворцов.
Ранее стали известны заработки некоторых звёзд в новогодние праздники. Например, Сергей Жуков получит рекордную для российского шоу-бизнеса сумму — полмиллиарда рублей. Однако для этого ему придётся петь не переставая с 20-го по 31 декабря включительно. Также весьма нескромные гонорары у Наташи Королёвой, Лолиты, Прохора Шаляпина и Николая Баскова. В новогоднюю ночь также ожидается аншлаг на концерте Филиппа Киркорова и Анны Асти. Они исполнят свои хиты в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Билет за столиком рядом со сценой обойдётся от 220 до 295 тысяч рублей. Праздничный банкет в стоимость не включён.